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بخاش يبحث في الاتحاد الاوروبي سبل تطوير القطاع الطبي في لبنان
أخبار لبنان
2024-02-02 | 06:39
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بخاش يبحث في الاتحاد الاوروبي سبل تطوير القطاع الطبي في لبنان
التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش مع عضو لجنة الصحة في الإتحاد الاوروبي اينيس برنساك وعضو لجنة الأبحاث والتطوير الرقمي في المجال الصحي جيروم دو باروس بحضور سفير لبنان في بلجيكا فادي الحاج علي والمسؤولة الديبلوماسية في السفارة الانسة مايا سماحة في مقر الإتحاد الاوروبي في بروكسيل، واستمع منهما الى شرح مفصل حول آلية تطوير العمل الطبي لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي باتت معتمدة في دول الإتحاد خصوصًا في مجال دمج الاعمال الطبية الروتينية بالتكنولوجيا الرقمية التي نقلت عالم الطب الى مكان أكثر فاعلية وانتظاما لاسيما في الأعمال الجراحية وتبادل الخبرات والاطلاع على نتائج أحدث الدراسات العلمية في مجال الطب بصورة عامة.
من جهته، أطلع البخاش المجتمعين على تفاصيل آلية عقد المؤتمر الطبي المخصص لأطباء دول الفرنكوفونية المقرر عقده في الخريف المقبل.
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