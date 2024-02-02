ياسين: ما يتم حرقه الان في الجنوب سيتم زراعته...ونعمل على خطة للتكيف مع التغير المناخي



أكد أن هناك حرائق تحصل في لبنان ، رغم اننا خفننا نسبتها العام الماضي إلى ٩٠ بالمئة، ,مشيرا الى الابادة البيئية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عبر اعتماده سياسة الأرض المحروقة، مؤكدا أن ما يتم حرقه الان سيتم زراعته، قائلا: "سنزرع ٤٠ الف شجرة زيتون وعشرات الهكتارات من الأشجار الحرجية ضمن عمل وطني حقيقي بالوقوف إلى جانب أهلنا في الجنوب".



وعن التغير المناخي، شدد ياسين خلال المؤتمر البيئي الثالث، حول ريادة الشباب في مواجهة التحديات المناخية، في بعلبك، على وجوب عدم التعاطي معه بخفة، وستتأثر به المناطق الأكثر فقرا والبعيدة عن العاصمة في عكار بعلبك الهرمل، وتعمل الوزارة ضمن خطة بالتعاون مع الجمعيات والشباب والدفاع المدني للتكيف مع التغير المناخي.



بدوره، أكد مسؤول الدبلوماسية العامة في السفارة الأميركية، كارلو اراغون، أن إيجاد حلول لتغير المناخ هو عمل متعدد التخصصات يتطلب منا التركيز على مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من التصحر، وتقييم سياسات تغيير الأراضي، واستخدام الطاقة الريحية والطاقة الشمسية أو غيرها من الحلول المستدامة للطاقة، وغيرها الكثير. وقال: "أثناء مناقشتكم لمبادرات المجتمع في إدارة النفايات واستكشاف الفرص في الزراعة لمواجهة تغير المناخ، أدعوكم جميعًا للتفكير في كيفية العمل معًا كمجتمع لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها اليوم".