الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ياسين: ما يتم حرقه الان في الجنوب سيتم زراعته...ونعمل على خطة للتكيف مع التغير المناخي
أخبار لبنان
2024-02-02 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ياسين: ما يتم حرقه الان في الجنوب سيتم زراعته...ونعمل على خطة للتكيف مع التغير المناخي
أكد أن هناك حرائق تحصل في لبنان ، رغم اننا خفننا نسبتها العام الماضي إلى ٩٠ بالمئة، ,مشيرا الى الابادة البيئية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عبر اعتماده سياسة الأرض المحروقة، مؤكدا أن ما يتم حرقه الان سيتم زراعته، قائلا: "سنزرع ٤٠ الف شجرة زيتون وعشرات الهكتارات من الأشجار الحرجية ضمن عمل وطني حقيقي بالوقوف إلى جانب أهلنا في الجنوب".
وعن التغير المناخي، شدد ياسين خلال المؤتمر البيئي الثالث، حول ريادة الشباب في مواجهة التحديات المناخية، في بعلبك، على وجوب عدم التعاطي معه بخفة، وستتأثر به المناطق الأكثر فقرا والبعيدة عن العاصمة في عكار بعلبك الهرمل، وتعمل الوزارة ضمن خطة بالتعاون مع الجمعيات والشباب والدفاع المدني للتكيف مع التغير المناخي.
بدوره، أكد مسؤول الدبلوماسية العامة في السفارة الأميركية، كارلو اراغون، أن إيجاد حلول لتغير المناخ هو عمل متعدد التخصصات يتطلب منا التركيز على مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من التصحر، وتقييم سياسات تغيير الأراضي، واستخدام الطاقة الريحية والطاقة الشمسية أو غيرها من الحلول المستدامة للطاقة، وغيرها الكثير. وقال: "أثناء مناقشتكم لمبادرات المجتمع في إدارة النفايات واستكشاف الفرص في الزراعة لمواجهة تغير المناخ، أدعوكم جميعًا للتفكير في كيفية العمل معًا كمجتمع لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها اليوم".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجنوب
زراعته...ونعمل
للتكيف
التغير
المناخي
التالي
مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان... هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود
المجلس المركزي لمصرف لبنان يلتئم بعد الظهر لإجراء تعديلات على التعميم 151
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-15
ياسين للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها وليتم رفعها وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر
آخر الأخبار
2024-01-15
ياسين للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها وليتم رفعها وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر
0
أخبار لبنان
2023-12-03
نجاة عون صليبا للـ LBCI من cop28: التغير المناخي يؤثر على صحة الانسان وهذا ما شهدناه في لبنان
أخبار لبنان
2023-12-03
نجاة عون صليبا للـ LBCI من cop28: التغير المناخي يؤثر على صحة الانسان وهذا ما شهدناه في لبنان
0
صحف اليوم
2024-02-01
بارود لـ "اللواء": كل المؤشرات تدلّ الى انه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
صحف اليوم
2024-02-01
بارود لـ "اللواء": كل المؤشرات تدلّ الى انه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-11
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-11
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
اطلاق استمارة "توقع المهارات" التي أعدتها جمعية الصناعيين
أخبار لبنان
08:02
اطلاق استمارة "توقع المهارات" التي أعدتها جمعية الصناعيين
0
اقتصاد
07:13
تجمع موظفي الإدارة العامة يدعو الى الإلتزام بالإضراب: اقتراح الـ3 أو 4 رواتب اضافية استخفاف بالعقول
اقتصاد
07:13
تجمع موظفي الإدارة العامة يدعو الى الإلتزام بالإضراب: اقتراح الـ3 أو 4 رواتب اضافية استخفاف بالعقول
0
أمن وقضاء
07:10
مداهمات للجيش في بريتال... وضبط سيارة مسروقة
أمن وقضاء
07:10
مداهمات للجيش في بريتال... وضبط سيارة مسروقة
0
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
0
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
04:45
فصيل "النجباء" العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط
أخبار دولية
04:45
فصيل "النجباء" العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط
0
منوعات
16:15
مشهد يحبس الأنفاس... سقوط مراهقة من الكرسي المتحرك المرتفع خلال رحلة تزلج (فيديو)
منوعات
16:15
مشهد يحبس الأنفاس... سقوط مراهقة من الكرسي المتحرك المرتفع خلال رحلة تزلج (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:03
حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
04:30
أسامة حمدان للـLBCI: لن نقبل بأي تدخل اسرائيلي في ادارة الشؤون الفلسطينية
أخبار لبنان
04:30
أسامة حمدان للـLBCI: لن نقبل بأي تدخل اسرائيلي في ادارة الشؤون الفلسطينية
0
أخبار دولية
03:21
رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها
أخبار دولية
03:21
رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اعتكاف المساعدين القضائيين: تأثيره عالناس والحلول بثواني
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اعتكاف المساعدين القضائيين: تأثيره عالناس والحلول بثواني
0
أخبار دولية
13:15
ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر
أخبار دولية
13:15
ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ضريبة الأرباح المستجدة ما زالت تشغل شركات إستيراد المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ضريبة الأرباح المستجدة ما زالت تشغل شركات إستيراد المحروقات
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024
0
أخبار دولية
2024-02-01
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
أخبار دولية
2024-02-01
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
0
أخبار لبنان
2024-02-01
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
أخبار لبنان
2024-02-01
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
2
خبر عاجل
12:46
المتحدث باسم الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس
خبر عاجل
12:46
المتحدث باسم الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس
3
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
4
منوعات
14:40
"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!
منوعات
14:40
"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!
5
خبر عاجل
13:54
مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد
خبر عاجل
13:54
مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد
6
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
7
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
8
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More