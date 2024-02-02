اطلاق استمارة "توقع المهارات" التي أعدتها جمعية الصناعيين

اطلقت استمارة "توقع المهارات" التي أعدتها جمعية الصناعيين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والتي تهدف الى تحديد فجوات المهارات ومتطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي مواكبة للتقدم التكنولوجي بالاضافة الى تقييم تحديات التوظيف، من أجل توفير الدعم المناسب وتأمين برامج التدريب المهني للقطاعات التي تحتاجها.



وجرى الاطلاق خلال اجتماع عقد في جمعية الصناعيين اللبنانيين لمجلس النقابات القطاعية والتجمعات المناطقية في الجمعية لمناقشة تحديات سوق العمل لجهة تأمين اليد العاملة المتخصصة.



وتم عرض أبرز التحديات التي يواجهونها في سوق العمل، وقد شكوا من افتقاد السوق اللبنانية لليد العاملة المتخصصة وللكوادر الماهرة نتيجة تزايد الهجرة لا سيما بعد الازمة المالية التي يعاني منها لبنان والرواتب المرتفعة التي يحصلون عليها في الخارج.