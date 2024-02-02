ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين

خصّ وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون الـLBCI في مقابلة هي الوحيدة التي أعطيت لمحطة تلفزيونية في جولته الأخيرة في المنطقة.



وقال: " نحن بحاجة إلى ترسيم جديد للحدود للتأكد من التوافق عليه ، كما نحتاج الى أن يقوم حزب الله بتحريك قواته شمال نهر الليطاني وبعيدا من الحدود ، ومن الواضح أن هذا سيتطلب قوات جديدة عند الحدود ودورا حيويا للجيش اللبناني" .



وأعلن كاميرون للـLBCI: "سيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين".



واضاف: "الحوثيون يعرفون أن هناك ثمنًا لهجماتهم".