حفل عشاء تكريمي أقامه رئيس الـLEC لرئيس الـLAU..الأمين: للاغتراب دور ومعوض: العلم أنجح وسيلة للوصول إلى ما يليق بنا

أقام رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC ) ربيع الأمين وعقيلته السيدة جهان باقادر حفل عشاء تكريماً لرئيس الجامعة اللبنانية الأميركية ميشال معوض، قي فندق كراون بلازا - الرياض، بحضور وجوه من الجالية اللبنانية والعديد من الشخصيات السعودية.



ونوه الامين، خلال حفل العشاء، الذي حمل شعار "الصداقة من أجل التعليم"، بدور الشباب اللبناني المنتشرين في أنحاء العالم، معتبراً أن مقومات الصمود التي نتمتع بها هي استثمارنا بالتعليم.



ودعا إلى "الحفاظ على هذا الإرث التعليمي مع مراجعة أساسية للقيم الوطنية البعيدة عن بعض الموروثات الطائفية والشوائب ومنطلقات الفساد، لإعادة بناء مجتمع سليم ومعاف"، مطالباً المدرسة والجامعة بمراجعة برامجها وتطويرها بما يتلاقى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.



وبالمناسبة، أعلن الأمين عن أربع عناوين رئيسية سيتبناها مجلس التنفيذيين اللبنانيين خلال العام ٢٠٢٤ وفي السنوات القادمة:



"فتح باب الفرص بكل أنواعها الاقتصادية والتعليمية وبناء شراكات والعمل علـي المبادرات بالتعاون مع المؤسسات المجالس الاقتصادية والاغترابية حول العالم، والعمل على تشجيع اللبنانيين على الحفاظ على الهوية اللبنانية وتجديد هوياتهم و جوازات سفرهم. إضافة تبني المجلس العمل مع كل المعنيين إلى بناء وتطبيق الحكومة الإلكترونية كونها المدخل والمفتاح لحل معظم الأزمات اللبنانية من الفساد الاداري والترهل الحكومي والفاعلية والانجاز. وتمثل العنوان الرابع في العمل مع كل المعنيين في لبنان ليكون لنا جناح مميز في رياض اكسبو ٢٠٣٠ "جناح يليق بلبنان واللبنانيين".



وشدد معوض من جهته على أن العلم هو وسيلة أكيدة للنهوض والارتقاء وبناء الإنسان على أفضل الأسس، وسأل: "هل هناك وسيلة أنجع من العلم واعتلاء القيم الأصيلة للوصول إلى ما يليق بنا وبمجتمعاتنا في معارج الرقي وأماكن الصدارة؟".



وختم كلمته مؤكداً "أن الجامعة اللبنانية الأميركية هي جامعة الإنسان أولاً وأخيراً، الإنسان اللبناني والعربي".



وحضر الحفل النواب فؤاد مخزومي، إيلي خوري، سجيع عطية، وشوقي الدكاش، إلى جانب القنصل اللبناني سلام الأشقر، والسفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري، والوزيرة السابقة منال عبد الصمد، إضافة إلى نقيبي الصيادلة السابقين غسان الأمين وربيع حسونة ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا أنطوان منسى.