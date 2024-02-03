تيمور جنبلاط: حركة الموفدين يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية لكسر الجمود

تيمور جنبلاط: بتنا بحاجة الى معجزات للخروج من التعطيل المستوطن

إنتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "الجمود الذي يصيب الواقع السياسي المُعاش"، معتبرا اننا "بتنا بحاجة الى معجزات، للخروج من التعطيل المستوطن، والذي يحول دون أي تقدم يحرّك الملفات الأساسية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، في ظل ما يلوح في أفقها من شبح تعاظم الأزمات والضغوط على نحو أكبر".



وقال: "ان حركة الموفدين وغيرها على أهميتها، يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية، لكسر هذا الجمود لا سيما على المستوى الرئاسي، وضرورة ان نعي جميعا أن الحالة الانتظارية الطويلة تزيد من تقهقر البلد وتفكك مؤسساته".



كلام جنبلاط جاء فى تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، حيث التقى عددا من الوفود الشعبية والاجتماعية والأهلية، والتي عرضت له قضاياها المختلفة.