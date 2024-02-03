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"حزب الله" دان العدوان الأميركي على العراق وسوريا: ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين

أخبار لبنان
2024-02-03 | 09:03
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&quot;حزب الله&quot; دان العدوان الأميركي على العراق وسوريا: ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين
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"حزب الله" دان العدوان الأميركي على العراق وسوريا: ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين

"حزب الله": العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة

دان "حزب الله" بشدة العدوان الأميركي "السافر" على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.‏

واعتبر "حزب الله" في بيان، انّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية.‏

وأشار الى أن هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال.‏

ورأى أن العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة.‏

وقال "حزب الله" في بيانه: "إنّنا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه".‏

وتقدم "حزب الله" بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، وسأل الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى ‏العافية والشفاء العاجل.‏

أخبار لبنان

حزب الله

العدوان الأميركي

العراق

سوريا

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