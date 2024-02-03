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"حزب الله" دان العدوان الأميركي على العراق وسوريا: ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين
أخبار لبنان
2024-02-03 | 09:03
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"حزب الله" دان العدوان الأميركي على العراق وسوريا: ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين
"حزب الله": العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع في المنطقة
دان "حزب الله" بشدة العدوان الأميركي "السافر" على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في البلدين الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر "حزب الله" في بيان، انّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وأشار الى أن هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية والاستقلال.
ورأى أن العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد الحروب في المنطقة.
وقال "حزب الله" في بيانه: "إنّنا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف العدوان الصهيوني وإجرامه".
وتقدم "حزب الله" بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، وسأل الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى العافية والشفاء العاجل.
أخبار لبنان
حزب الله
العدوان الأميركي
العراق
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