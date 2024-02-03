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العبسي من السفارة اللبنانية في باريس: علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية انقاذ بلادنا
أخبار لبنان
2024-02-03 | 10:22
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العبسي من السفارة اللبنانية في باريس: علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية انقاذ بلادنا
يواصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي والوفد المرافق جولته الأوروبية تحضيرا ليوبيل مرور ثلاثمئة سنة على الشراكة مع الكرسي الرسولي.
والتقى في العاصمة الفرنسية الجالية اللبنانية خلال حفل استقبال أقامه على شرفه القائم بأعمال السفارة اللبنانية زياد طعان بحضور الطاقم الدبلوماسي والوفد المرافق وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.
وشدد طعان خلال كلمة ترحيبية القاها في المناسبة على دور العقلاء في انقاذ لبنان وعلى ضرورة الانصهار الوطني خصوصا ان لبنان المغترب يقف الى جانب لبنان المقيم وهو يعطي المثل الصالح في التضامن في ما بين أفراد الجالية على كافة انتماءاتهم.
ورد العبسي بكلمة، اعتبر فيها أن لبنان والمنطقة برمتها يمرون بمحطة مفصلية وليس المسيحيين فقط، قائلا: "الحرب لم ولن توفر أحدا ولا تميز بين انسان وآخر. وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية انقاذ بلادنا وهذا ما لن يحصل الا بالتضامن والتكاتف ونبذ الصراعات وابعاد المصالح الشخصية والنظر بعين الحكمة الى تطورات المنطقة والعمل وفق مصلحة شعوبنا".
ودعا الى مزيد من الحوار والانفتاح الذي هو السبيل الناجع للانفاذ. وقال: "ليتنا نقتدي بالوحدة والوفاق والسلام الذي يسيطر على أبناء الجالية في بلدان االاغتراب".
أخبار لبنان
العبسي
السفارة اللبنانية
باريس
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