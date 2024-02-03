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نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب

أخبار لبنان
2024-02-03 | 13:05
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نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب
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نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب

شدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أنه "في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب".

وقال في كلمة في أسبوع الشهيد حسين حلاوي في بيروت: "حزب الله ساند غزة وأهل غزة وأهل فلسطين من خلال المواجهة التي تجري في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه حمى لبنان وردع إسرائيل ووضع حداً للأفكار التي تنشأ في ذهن القيادة الإسرائيلية في محاولة الهجوم على لبنان أو الاعتداء الواسع على لبنان، وهم يعلمون أن حزب الله جاهز دائماً حتى عندما يعطي 5% من قدرته أو يعطي 5% من نشاطه الجهادي، إنما يحتفظ بالقدرة الباقية للوقت اللازم. الوقت اللازم هو عندما يوسِّع الإسرائيلي عدوانه لنواجه هذه التوسعة بأكبر منها وأكثر تأثيراً عليه، وهو يعلم تماماً أنّ بأس شباب حزب الله هو بأسٌ شديد وصمودٌ كبير في الميدان. ولا يراهنن أحد على أنَّ التهديد أو العدوان يمكن أن يثبِّط عزائمنا، بل نتجوهر أكثر في المواجهة وفي المقاومة، ونثبت أَّننا الأعلون إن شاء الله تعالى في التوفيق والنصر وتحقيق الأهداف".

وأضاف: "نسمع بعض الإسرائيليين المسؤولين يقولون إنَّهم لن يتوقفوا عن الحرب حتى لو توقفت في غزة! وعلى مهلكم، من قال أنَّنا ننتظر منكم أن تتوقفوا أو لا تتوقفوا؟! نحن في الميدان إن اعتديتم ردينا عليكم، وإن وقفتم جانباً ندرس كيف نتصرف مع هذا الوجود بالطريقة المناسبة، وإذا فكرتم بإعادة المستوطنين بتصعيد الحرب، فهذا يعني أنَّكم تفقدونهم أي أمل بالعودة، لأنَّه كلما ازدادت الحرب يعني أنَّ إمكانية عودة المستوطنين ستصبح أعسر".

أخبار لبنان

حزب الله

نعيم قاسم

عدوان

إسرائيل

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