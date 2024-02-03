المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة... بين جنبلاط والنائبة الإسبانية هناء جلّول

عرض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع النائبة عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء جلّول في كليمنصو، للمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، وذلك بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد.