إسرائيل: قصفنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 3400 هدف لحزب الله في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.وقال هاغاري للصحافيين: "منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان"، مضيفا أن أكثر من 200 "إرهابي وقيادي" قتلوا في الضربات".