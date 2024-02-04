الخارجية قلقة من القصف على سوريا والعراق: لضبط النفس وإحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن "عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق"، آسفة "لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله من انتهاك لأمن وسيادة البلدين".



وذكّرت الوزارة في بيان بأن "موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى إنتهاك سيادة وأمن الاردن، وإستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه".



ودعت الى ضبط النفس، وإحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، مذكّرة بأن لبنان سبق أن حذر مرارا" الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع".



وطالبت وزارة الخارجية بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.