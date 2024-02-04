قبلان: لا تجوز المقارنة بين حزب الله ومن غرق بحروبه الميليشياوية

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، أنه في اللحظة التي يصرّ فيها رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو على أنّ أمن تل أبيب يشمل منطقة الشرق الأوسط يريد البعض من لبنان أن يؤدي دور النعامة وسط حريق يطال المنطقة ولبنان.

وقال، في بيان: “من هنا قلنا أن فصل البلد عن حاجاته الأمنية وضروراته الإستراتيجية نحر للبنان وسيادته ولن نقبل بنحر لبنان والتهويل الدولي دونه ما يجري، في باب المندب والقواعد الأميركية.

وطالب القيادات الدينية والأخلاقية المساهمة في “شطب الصهيونية عن أرض فلسطين وليس الإعتراف بها أو بكِيانها.”

واعتبر أنّ العالم لا يحترم الدولة الضعيفة ولا يقبل بمشاركتها في القتال السياديّ، “فقط القيادات التاريخية هي التي تضع البلد في قلب المعادلة القوية، وما يجري في جبهة الجنوب اللبنانيّ معادلة سيادية حوّلت لبنان إلى حجّ دوليّ.”

وتوجّه للبعض بالقول: "لا تجوز المقارنة أبدًا بين “حزب الله”، الذي تشكّل مقاومته أكبر ضمانة استراتيجية للبنان وسيادته، وبين من غرق بحروبه الميليشياوية وتوغّل في الفساد والمذابح الجماعية، ومذبحة صبرا وشاتيلا ليست ببعيدة.