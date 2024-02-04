الدويهي: إجراء الانتخابات البلدية ليس مجرد واجب بل استحقاق وطني يجب تحقيقه من دون تأجيل

الانتخابات البلدية ليست أقل من أي استحقاق انتخابي وطني آخر، فهي تُمَكِّن اللبنانيين من اختيار ممثليهم الذين يديرون شؤونهم المحلية ويسعون لتحسين الإنماء والخدمات في مناطقهم.
تأجيل الانتخابات مجدداً يشكل خطراً على نظامنا الديمقراطي، ويؤدي إلى تراجع الثقة وتقويض السلطات المحلية،…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) February 4, 2024
الانتخابات البلدية ليست أقل من أي استحقاق انتخابي وطني آخر، فهي تُمَكِّن اللبنانيين من اختيار ممثليهم الذين يديرون شؤونهم المحلية ويسعون لتحسين الإنماء والخدمات في مناطقهم.
تأجيل الانتخابات مجدداً يشكل خطراً على نظامنا الديمقراطي، ويؤدي إلى تراجع الثقة وتقويض السلطات المحلية،…