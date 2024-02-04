الدويهي: إجراء الانتخابات البلدية ليس مجرد واجب بل استحقاق وطني يجب تحقيقه من دون تأجيل

شدد النائب ميشال الدويهي، على أن الانتخابات البلدية ليست أقل من أي استحقاق انتخابي وطني آخر، مشيرا إلى أنها تُمَكِّن اللبنانيين من اختيار ممثليهم الذين يديرون شؤونهم المحلية ويسعون لتحسين الإنماء والخدمات في مناطقهم.



ورأى، عبر حسابه على منصة إكس، أن تأجيل الانتخابات البلدية مجدداً يشكل خطراً على نظامنا الديمقراطي، ويؤدي إلى تراجع الثقة وتقويض السلطات المحلية، والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية الإدارية.



وأكد الدويهي أن عدم اجراء الانتخابات بموعدها يسهم في تآكل المؤسسات والشفافية، يعزز الفساد وسوء الإدارة في المجالس البلدية، ويحرم المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم ويجمّد عملية التنمية المحلية.



ودعا الحكومة إلى الإقلاع عن الاستمرار بتأجيل هذه الانتخابات للمرة الثالثة بعد أعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لاسباب سياسية اصبحت معروفة حفاظًا على حق اللبنانيين الدستوري في اختيار ممثليهم المحليين.



وختم بالقول :" إجراء الانتخابات البلدية ليس مجرد واجب، بل هو استحقاق وطني يجب تحقيقه من دون تأجيل".