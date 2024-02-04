أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: من غير المنطقي أن يحاسب المظلوم ويُترك الظالم والمجرم من دون محاسبة

في الرابع من بداية كل شهر، ينفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفتهم الشهرية للمطالبة بعودة التحقيقات.



أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت طالبوا بضرورة تشكيل الهيئة الإتهاميه من قبل مجلس القضاء الأعلى وإستكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز من القضاة المكلفين والمنتدبين.



وقالوا: "من غير المنطقي ان يحاسب المظلوم ويُترك الظالم والمجرم من دون محاسبة".