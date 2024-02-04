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بري: لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تشاور أو حوار

أخبار لبنان
2024-02-04 | 15:23
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بري: لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تشاور أو حوار
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بري: لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تشاور أو حوار

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ألا جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تشاور أو حوار، قائلا: "إذا كان لديهم أي طريقة أخرى... يأمنولي ياها وأنا حاضر".

وقال في حديث لقناة "الجديد": "سمعت من كل سفراء اللجنة الخماسية أن لا "فيتو" على أي اسم، ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا".

وأكد بري أن "حركة "أمل"،  هي أمام "حزب الله" في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة الحركة تقاوم ضمن إمكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات الحزب".

أخبار لبنان

بري

انتخاب

رئيس للجمهورية

حوار

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