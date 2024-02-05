نديم الجميل يلتقي النائبة الكندية اللبنانية الأصل أليس أبو خليل خلال زيارته كندا

زار النائب نديم الجميل في إطار جولته الخاصة إلى كندا النائبة الكندية اللبنانية الأصل أليس أبو خليل في مكتبها.وأشارت أبو خليل إلى أن الجميل وضعها في أجواء العاصمة بيروت بعد الإنفجار الذي دمر جزءًا من العاصمة وما تلاه من إعادة إعمار.