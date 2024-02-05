منصوري إلى السعودية...

غادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المملكة العربية السعودية اليوم للمشاركة في مؤتمر مالي وعقد لقاءات رسمية، بدعوة من المصرف السعودي المركزي.