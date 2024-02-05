كركي يكلف مكتب جزين قبض إشتراكات الفئات الخاصة

بعد البترون وتبنين وبتغرين، وضمن مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل وبهدف تسهيل معاملات المواطنين ومن أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف النقل والإنتقال وبخاصة في ظل هذه الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة، كذلك إستجابةً مع التطورات الأمنية الحاصلة بالجنوب، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بتاريخ 1/2/2024 قرارًا حمل الرقم 39 قضى بموجبه تكليف مكتب جزين بمهام قبض إشتراكات الفئات الخاصة (مختارين، أطباء، مضمونين إختياريين ومتقاعدين)، وذلك إعتبارًا من 15/2/2024، طالبًا إلى جميع المسؤولين المعنيين في إدارة الصندوق إتخاذ كافة القرارات الإدارية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرارموضع التنفيذ، وبخاصة لناحية تعديل برامج المكننة.



وهذا القرار ما هو إلا تتمة لسلسلة قرارات سابقة قضي بموجبها تكليف كل من مكتب بتغرين المحلي، البترون وتبين بمهام قبض إشتراكات الفئات الخاصة، بالإضافة إلى التعميم 771 القاضي بالسماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطباء، مضمونين إختياريين ومتقاعدين) بتسديد إشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصرًا في مكتب تبعيتهم، وذلك ضمن إطار سياسة التخفيف قدر المستطاع عن كاهل المضمونين والمتقاعدين.