بوحبيب التقى رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

أكد وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، خلال استقباله رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) كيت فوربس والوفد المرافق وجود نحو مئة ألف نازح من الجنوب اللبنانيّ.



وأوضح أنّ ذلك نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية.



ولفت إلى أنّهم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة "وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدوليّ مرحب بها".