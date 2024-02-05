نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي تعلن التوقّف التام عن العمل

أعلنت نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لقطاع الخليوي في لبنان التوقُّف التامّ عن العمل، بدءًا من ظهر اليوم، الإثنين ٥ شباط ٢٠٢٤، حتى الحصول على الموافقة الخطيَّة والقانونيَّة اللَّازمة والمباشرة الفعليَّة فوراً في إِجراءَات إمضاءِ عقد العمل الجماعيّ، بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، دونَ أيَّ مسٍّ في حقوقهم ومكتسباتِهِم.

وحذّرت النقابة في بيان، من أنها ستكون مضطَّرةً للُجوء إلى خطواتٍ تصعيديّة عدّة، نظراً لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، ومع ضرائب موازنة سنة ٢٠٢٤ عندما تُنشَر قريبًا، سوف تتآكل رواتبهِم أكثر فأكثَر.