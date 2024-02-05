وزير الخارجية الإسرائيلي: الوقت ينفد أمام حل دبلوماسي في جنوب لبنان

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الوقت ينفد" للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان الذي يشهد تبادلا يوميا للقصف منذ أشهر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.وقال كاتس لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "إسرائيل ستتحرك عسكريا لإعادة المواطنين الذين تم إخلاؤهم من منازلهم" إلى منطقتها الحدودية الشمالية في حال عدم التوصل لحل دبلوماسي لوضع حد للعنف، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.