باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد

دعا رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل إلى أن تكون الوثيقة المسيحية الاسلامية، التي تمت في العام 2019 في بيان مشترك، بين البابا فرنسيس وامام الازهر الشيخ احمد الطيب، شرعة لقيام مشرق جديد.

وتمنّى أن تكون ركيزته الاعتراف المتبادل بين الشعوب وجودًا وحقوقًا لبناء مستقبل مشترك، مزدهر ومستقل.