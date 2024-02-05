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ميقاتي استمع لمطالب تجمع موظفي الادارة العامة واستقبل وفدا من برنامج الامم المتحدة الانمائي

أخبار لبنان
2024-02-05 | 07:20
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ميقاتي استمع لمطالب تجمع موظفي الادارة العامة واستقبل وفدا من برنامج الامم المتحدة الانمائي
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ميقاتي استمع لمطالب تجمع موظفي الادارة العامة واستقبل وفدا من برنامج الامم المتحدة الانمائي

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من "تجمع موظفي الادارة العامة" في السراي الحكومي.

وقال السيد حسن وهبي باسن الوفد: "عرضنا في خلال الاجتماع مع دولة الرئيس مطالبنا كافة التي كنا وُعدنا بها، ولا سيما البدل عن شهري ايلول وتشرين الاول الماضي، وكان دولته متجاوبا معنا ومن المتوقع ان يتم اقرار هذه المطالب في اول جلسة لمجلس الوزراء، ونحن سنستمر في الاضراب الذي ننفذه لحين تنفيذ مطالبنا".

من ناحيته، قال السيد أحمد محمود: "تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي اتخاذ خطوة باتجاه تحسين اوضاعنا، علماً أن هناك ثلاثة مشاريع في ما يخص موضوع الزيادات يتم درسها ويجب البت بها في اسرع وقت ممكن، كما تمنينا عليه ايجاد حل لموضوع الادارة العامة لانه لا يمكن ربط هذه الادارة مع كافة مؤسسات الدولة، مع العلم اننا نشدد على وجوب أخذ كل صاحب حق حقه من متقاعدين ومتعاقدين كذلك الاسلاك العسكرية، ولكن تبقى الادارة العامة هي موقع اساسي من حيث ادخال الواردات الى خزينة الدولة".

برنامج الامم المتحدة الانمائي 

كما عرض ميقاتي مع وفد من "برنامج الامم المتحدة الانمائي" برئاسة الممثل المقيم للبرنامج في لبنان محمد صالح، لنشاطات البرنامج والمشاريع المستقبلية الذي يقوم بها في لبنان، ولا سيما خطة مأسسة عمل الحكومة عبر التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحديد السياسات الاصلاحية. 
 

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