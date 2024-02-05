الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض من تونس: نرفض الحروب التي تدمر البشر والحجر ولو دفعت على مشاريع المياه لأحدثت فرقا شاسعا

أخبار لبنان
2024-02-05 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض من تونس: نرفض الحروب التي تدمر البشر والحجر ولو دفعت على مشاريع المياه لأحدثت فرقا شاسعا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فياض من تونس: نرفض الحروب التي تدمر البشر والحجر ولو دفعت على مشاريع المياه لأحدثت فرقا شاسعا

شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والوفد الرسمي المرافق والمدراء العامون لمؤسسات المياه في الوزارة وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه في تونس العاصمة.

وقال فياض في خلال الجلسة الوزارية لمناقشة واقرار اعلان تونس: "ينعقد هذا المؤتمر وسط تحديات كبيرة تعصف بدول منطقتنا مثل تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والتحضر والنمو السكاني والصراعات ما يشكّل ضغطا هائلا على جودة مواردنا المائية وتوافرها ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات الإقليمية الحالية مثل الهجرة والأزمة المالية والاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك لبنان".

واعتبر أن "هذا الإعلان في الوقت المناسب ليشكّل فكرةً مميّزة وأداةً مهمةً لإعادة التأكيد على الحاجة إلى التعاون ضد التحديات المشتركة التي تشكل تهديداً لمستقبل منطقتنا".
 
ولفت الى أن رؤية لبنان لأهميّة هذا الإعلان تختصر بالنقاط التالية:
 
أولاً، أن يعبّر إعلان تونس عن موقف موحّد وحازم لدول حوض المتوسط بضفّتيه تجاه أبرز القضايا التي سوف يتناولها مؤتمر بالي في أندونيسيا.
 
ثانياً، أن تعمل كافة الدول والمنظّمات على تحديد المسؤوليات في تردّي الوضع المناخي العام على أن يلي ذلك تحمّل الدول المتسبّبة لمسؤولياتها تجاه الدول المتضرّرة.
 
ثالثاً، يتعيّن على الدول المتقدّمة والجهات المموّلة تحرير التمويل المخصّص للدول المتضررة لتمكينها من القيام بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى (مثال على ذلك توقيف تمويل السدود في لبنان كسدّ بسري) وللتصدّي لمشكلة النزوح عبر تمويل العودة بدل تمكين البقاء.
 
رابعاً، الرفض القاطع للحروب العدوانيّة التي تدمّر البشر والحجر كما يحدث اليوم في غزّة والتي تقف وراءها في أغلب الأحيان الأطماع بالأرض أو بالثروات، حيث تكلّف هذه الحروب اموالاً باهظةً لو دُفعت على مشاريع المياه لكانت أحدثت فرقاً شاسعاً.
 
خامساً، إحترام القانون الدولي وخاصةً بما يتعلّق بالمياه العابرة للحدود حيث تعاني عدة بلدان عربية وأفريقية من هذه المشكلة وتشهد تعدّياتٍ ظالمة على حقوقها المائية المكتسبة ما يمنعها من تحقيق أمنها القومي المائي.
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تونس:

الحروب

البشر

والحجر

مشاريع

المياه

لأحدثت

شاسعا

LBCI التالي
"لقاء سيدة الجبل" يعلن تضامنه مع أهل الجنوب ويحذّر من الصفقات التي تُحاك في المنطقة وعليها
ميقاتي استمع لمطالب تجمع موظفي الادارة العامة واستقبل وفدا من برنامج الامم المتحدة الانمائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-30

وفد نيابي لبناني في واشنطن ... والمشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان على الطاولة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

النائب عدنان طرابلسي: مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد والحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-24

النائب ميشال معوض: اللبنانيون يدفعون ثمن الحرب على الحدود التي قد تتحول بأي لحظة الى حرب شاملة تدمر لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-17

اعتصام لمزارعي مشاريع القاع احتجاجًا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان لهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:53

الأشقر: إفتتاح مكاتب المجلس الوطني للسياحة حدث استثنائي للقطاع

LBCI
أخبار لبنان
09:52

محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالعبور على طريق ضهر البيدر

LBCI
أخبار لبنان
08:26

شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
08:23

مكتب فضل الله: الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-03

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-29

لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان

LBCI
فنّ
04:13

ظهور غير متوقع وصادم لسيلين ديون في حفل جوائز غرامي 2024 ... اطلالتها كانت مبهرة وتايلور سويفت تجاهلتها؟ (صور)

LBCI
أخبار سياسية
2024-01-24

ميقاتي لدى مغادرته مجلس النواب: الموازنة لا يمكن ان تقرّ باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:42

باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد

LBCI
أخبار دولية
06:10

تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

LBCI
أخبار دولية
05:44

كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
منوعات
11:30

علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)

LBCI
منوعات
12:30

قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!

LBCI
فنّ
04:39

فيديو لنادين نسيب نجيم "بعد أوّل مشكل".. ظهرت وهي تصرخ غضباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More