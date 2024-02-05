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"لقاء سيدة الجبل" يعلن تضامنه مع أهل الجنوب ويحذّر من الصفقات التي تُحاك في المنطقة وعليها
أخبار لبنان
2024-02-05 | 08:01
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"لقاء سيدة الجبل" يعلن تضامنه مع أهل الجنوب ويحذّر من الصفقات التي تُحاك في المنطقة وعليها
أعلن "لقاء سيدة الجبل" تضامنه مع أهل الجنوب الذين يُعانون بقرارٍ إيراني منذ 8 تشرين الأول 2023 كل أنواع العنف والتهجير وتدمير المنازل والمحاصيل الزراعية وغيرها، معتبرا أن معاناتهم هي معاناة الجميع على مساحة الوطن.
وحذّر "اللقاء" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، من الصفقات التي تُحاك في المنطقة وعليها ويُعتَبر "حزب الله" جزءاً منها من خلال إرتباطه بإيران، قائلا: "فلا قرار 1701 ولا ترتيب للأوضاع في الجنوب بالتعاون مع حزب واحد، ولا حصرية للتفاوض على مصلحة لبنان مع حزب واحد".
لذلك، طالب "اللقاء" نواب الأمة والقوى الفاعلة بالإلتقاء فوراً داخل مجلس النواب أو خارجه للإطلاع والمشاركة في صياغة مستقبل لبنان.
أخبار لبنان
لقاء سيدة الجبل
الجنوب
حزب الله
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