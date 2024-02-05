بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة... مخزومي: خلق الجو الإيجابي مطلوب منا جميعا للخروج من المأزق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيدة كايت فوربس والوفد المرافق في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي وعضو اللجنة التنفيذية في الصليب الاحمر السيدة أمينة بري فواز.



ووضعت كايس رئيس المجلس في أجواء برامج عمل الإتحاد في لبنان والمنطقة.



سفير بنغلادش



كما استقبل بري سفير بنغلاديش جافد تانفير خان في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتم في خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



مخزومي



والتقى بري رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.



وأشار مخزومي بعد اللقاء الى أن هناك أجواء ايجابية وأن اللبنانيين بدأوا يلمسون أملا أن هناك امكانية للخروج من الجو السلبي.



وقال :"الجو الايجابي الذي سمعناه من دولة الرئيس وأكد عليه لجهة وجوب الخروج من المأزق الذي نحن فيه، لأنه اذا لم تنتظم الدولة لا يمكن ان نبني مشاريع إصلاحية لمصلحة بلدنا، وفي هذا الإطار نهنئ دولة الرئيس على الجو الإيجابي الذي خلقه وكل الذي سمعناه كان إيجابيا ونتمنى له التوفيق".



وراى أن الموازنة التي تم تمريرها مع كل المشاكل التي مرت بها، هي خطوة في الإتجاه الصحيح، معتبرا أن المواطن اللبناني لم يعد يريد أقوالا إنما يربد افعالا وخطوات عملية لتحسين الوضع الإجتماعي والصحي والإقتصادي وجلب الإستثمارات.



وقال: "خلق الجو الايجابي الذي هو مطلوب منا جميعا ومن كل الذين يتعاطون الشأن العام لإن الناس قد إنتخبونا لتحسين اوضاعهم العامة لا سيما الاجتماعية".



وأشار الى أنه وضع بري بأجواء الزيارة التي سيقوم بها هذا الشهر الى إنكلترا بناء على دعوة رسمية مع مجموعة من النواب للبحث في الإصلاحات المالية المطلوبة من أجل إعادة الثقة بالبلد.