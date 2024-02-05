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الجميّل يلتقى النائب عبد المسيح الذي زاره على رأس وفد من الكورة متضامناً وشاكراً دعم الكتائب
أخبار لبنان
2024-02-05 | 08:13
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الجميّل يلتقى النائب عبد المسيح الذي زاره على رأس وفد من الكورة متضامناً وشاكراً دعم الكتائب
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، النائب أديب عبد المسيح على رأس وفد من قضاء الكورة وجرى بحث في التطورات وأمور انمائية تخص القضاء.
وحضر اللقاء رئيس مجلس الهيئات المحلية في الكتائب فوزي كلش ورئيس اقليم الكورة ماك جبور.
وأشار النائب عبد المسيح الى أن "هذا اللقاء هو لدعم النائب سامي الجميّل وحزب الكتائب الصديق والحليف ورسالة محبة من الكورة في وجه حملة الجبن التي تعرضوا لها"، معتبراً أنها حلقة من سلسلة عداء للبنان وكل موقف سيادي يؤمن بوحدة لبنان واللبنانيين وبمنطق الدولة والمؤسسات.
ووجه عبد المسيح رسالة شكر الى حزب الكتائب على الدعم الذي قدمه ويقدمه في الكورة وللقضية الجامعة وهي مسيرة لن تنتهي قبل قيام دولة سيادية اصلاحية مستقلة وحرة.
أخبار لبنان
الكتائب
سامي الجميّل
أديب عبد المسيح
الكورة
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