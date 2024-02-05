مكتب فضل الله: الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بيان، أن يوم الأحد الواقع فيه 11شباط هو أول أيام شهر شعبان المعظم بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة.