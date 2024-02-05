شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير صباح اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير كوبا لدى لبنان خورخي ليون كروز، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



وأكد شقير اهتمام القطاع الخاص بتعزيز التعاون مع نظيره الكوبي لا سيما اتخاذ كل الخطوات اللازمة لزيادة التبادل التجاري البيني وتسهيل إدخال المنتجات الصناعية اللبنانية إلى الأسواق الكوبية لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات عالمية.



من جهته، نوه السفير الكوبي بالأفكار التي طرحها شقير لتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وكوبا، مؤكداً اهتمام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.



وفي سياق متصل، سَلَّمَ السفير الكوبي شقير دعوة لزيارة كوبا على رأس وفد إقتصادي خلال تنظيم المعرض الدولي في هافانا الذي سيقام بين 5 و9 تشرين الثاني المقبل.



من جهته، شكر شقير السفير على دعوته، مؤكداً أهمية حصول هذه الزيارة، كونها تمثل فرصة للتواصل بشكل مباشر بين رجال الأعمال في البلدين واستكشاف الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائية.