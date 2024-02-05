"اوجيرو": توقف الخدمات في منطقة رأس النبع والجوار جراء عطل طرأ على السنترال

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" أن "عطلاً طرأ على سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات، ما ادى الى توقف خدماتنا لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وفرق الصيانة تعمل على اصلاح العطل".