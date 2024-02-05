هيئة إدارة السير: الحريق لم يتلف أي مستند ذات قيمة

أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات" أن "احتكاكا كهربائيا حصل، عند السابعة والنصف من صباح اليوم، في الأسلاك الكهربائية في الطابق الأول من المبنى رقم (٣) بسبب قدم الشبكة الكهربائية الموجودة، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق".



وأوضحت في بيان، أن "هذا الحريق الذي تم اخماده على الفور تسبب بأضرار محدودة أتت على بعض المستندات القديمة، ولم يؤد إلى تلف أي مستند ذات قيمة".



وأشارت إلى أنها "ستزاول خدماتها اعتبارا من صباح الغد وتستقبل المواطنين كالمعتاد".