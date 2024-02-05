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وليد جنبلاط استقبل وزير الدولة الألماني

أخبار لبنان
2024-02-05 | 14:46
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وليد جنبلاط استقبل وزير الدولة الألماني
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وليد جنبلاط استقبل وزير الدولة الألماني

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير الدولة الألماني نيلز أنين والوفد المرافق، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
 

أخبار لبنان

وليد جنبلاط

نيلز أنين

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