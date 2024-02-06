اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة..

إرتفاع في أسعار المحروقات

إرتفاع في أسعار المحروقات

الشواطئ مشرّعة أمام قوارب الموت..و"الشرق الأوسط" تنشر جداول بأعداد الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا