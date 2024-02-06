العبسي من باريس: الأوطان لا تبنى على الحقد بل بالتشارك والحوار

شدّد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي خلال جولته الراعوية في العاصمة الفرنسية، على ان الحوار والتواصل هو المدخل الوحيد لحل الازمات والمشاكل.



وقال "نحن هنا اليوم بمناسبة مرور ثلاثمئة سنة لإعادة الشركة مع الكرسي الرسولي الروماني. إن هذه الذكرى هي دعوة للنظر الى ما قدمناه خلال هذه المدة، وإلى ما يجب علينا فعله لتصحيح المسار في المستقبل. وأكد على العمل والتضحية في سبيل الآخر، فالاوطان مثل النفوس لا تبنى على الحقد بل بالتشارك والحوار."



وكان قد احتفل يوم الأحد ٤ شباط بالليتورجيا الالهية في كنيسة سان سيفران في باريس على نية السلام في الشرق الاوسط بمشاركة سيادة المطران ميلاد جاويش ولفيف من الكهنة وبحضور رئيس أساقفة باريس سيادة المطران لوران أولريش والمطران بيتر كرم المدبّر الرسولي لأبرشيّة سيّدة لبنان-باريس المارونيّة ومطران الأرمن الكاثوليك إيلي يغييان ومطران الرومان الأرثوذكس جوزف بوب، وحشد كبير من ابناء الطائفة من الجاليات اللبنانية والعربية.



ثم انتقل لعقد جلسة حوار مع الشباب الذين اعتبرهم الخزان البشري الذي يرفد اوطانهم الام بكل ما تحتاجه من مقدرات.



ولبى العبسي دعوة القائم بأعمال السفارة السورية لحفل استقبال على شرفه والوفد المرافق في السفارة شارك فيه حشد من ابناء الجاليتين السورية واللبنانية .

وكانت كلمة ترحيبية من القائم بالاعمال محمد أبو دلة ردّ عليها العبسي بالقول ان ما طلبه ويطلبه خلال لقاءاته بالمسؤولين هو رفع الحصار عن الشعوب خصوصا في سوريا التي تقع تحت عقوبات جائرة تخنق الشعوب وتدفعها إلى اليأس والهجرة.