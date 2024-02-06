الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوشكيان أصدر قراراً بالزام مصانع الغذاء بالتتبع وضبط الجودة
أخبار لبنان
2024-02-06 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بوشكيان أصدر قراراً بالزام مصانع الغذاء بالتتبع وضبط الجودة
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم 9/1 ويتعلّق بنظام التتبع وضبط الجودة والفحوصات المخبرية الدورية للمصانع الغذائية. وجاء في القرار:
"إن وزير الصناعة ،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناءً على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/20215 (قانون سلامة الغذاء) لا سيما المادتين 3 و15 منه،
بناءً على القانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 (قانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة 11 منه،
بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناءً على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناءً على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناءً على المرسوم رقم 7000 تاريخ 29/9/2020 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية لبنانية)،
بناءً على قرارت وزير الصناعة رقم 9480/ت تاريخ 26/10/2022، ورقم 9487/ت تاريخ 2/11/2022 ورقم 9479/ت تاريخ 20/11/2022 ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2020 ورقم 6/1 تاريخ 10/2/2022 ورقم 84/1 تاريخ 30/12/2021،
بناءً على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 51/2023-2024 تاريخ 19/12/2023،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يطبق هذا القرار على جميع المصانع التي تعنى بإنتاج المواد الغذائية.
المادة الثانية: تعاريف:
تعتمد لزوم هذا القرار التعاريف التالية:
-الدفعة: كمية محددة من مادة ما، أنتجت أساسا في ظروف متماثلة.
-التتبع (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه ونقله وتحويله/ تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.
المادة الثالثة:
تلزم مصانع الانتاج الغذائي كافة بما يلي:
-وضع المعلومات البيانية المطلوبة بموجب المواصفة القياسية اللبنانية رقم 206 NL: (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً) على لصاقة المواد الغذائية المعبأة مسبقاً، لا سيما المعلومات المتعلقة بـ"تعريف الدفعة".
- دمغ كل عبوة بالتنفير، او تحميلها إشارة مرمّزة او واضحة لا يمكن محوها، تتيح معرفة المصنًع ودفعة الانتاج.
المادة الرابعة: على المصانع المعنية بهذا القرار اعتماد نظام تتبّع (Traceability System) وفقاً للأصول ومسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي، على ان يكون نظام التتبع قادرًا على تحديد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع ومورديها، بالإضافة إلى عملية التصنيع والمرحلة الأولى من مسار توزيع المنتج النهائي.
المادة الخامسة: على المصانع المعنية بهذا القرار :
-اعتماد برنامج لضبط الجودة(Quality Control Program) للتثبّت من سلامة المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها ومطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.
-إجراء الفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة لكل دفعة من الانتاج في المصنع قبل وضعها في السوق، وذلك بهدف التحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات سلامة الغذاء ومعايير الجودة الأساسية، وفقاً للمنتج وطبيعة المخاطر المرتبطة به.
-يقتضي إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه في مختبرات معهد البحوث الصناعية او في أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات المطلوبة بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المصنّعة للمواصفات القياسية المعنية، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 7000 الصادر بتاريخ 29/9/2020 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء).
-التحقق من إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة المختبر داخل المصنع بشكل دوري وفقاً لأحكام القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2023 و68/1 تاريخ 14/9/2023.
المادة السادسة: الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة لا تقل عن سنة كحد أدنى من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتج.
المادة السابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
أخبار لبنان
قراراً
بالزام
مصانع
الغذاء
بالتتبع
الجودة
التالي
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
يستغلّ فتيات قاصرات ويعتدي عليهن تحت التهديد... قوى الأمن أوقفته وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-01-02
وزير الدفاع أصدر قراراً بتمديد صلاحية فئات محددة حصراً من تراخيص الأسلحة لمدة شهر واحد وقراراً باعتماد نماذج محددة للتراخيص
أمن وقضاء
2024-01-02
وزير الدفاع أصدر قراراً بتمديد صلاحية فئات محددة حصراً من تراخيص الأسلحة لمدة شهر واحد وقراراً باعتماد نماذج محددة للتراخيص
0
اقتصاد
10:38
إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد ومنظمة الغذاء العالمية
اقتصاد
10:38
إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد ومنظمة الغذاء العالمية
0
أمن وقضاء
2024-02-02
مداهمات للجيش في بريتال... وضبط سيارة مسروقة
أمن وقضاء
2024-02-02
مداهمات للجيش في بريتال... وضبط سيارة مسروقة
0
أخبار دولية
2024-02-02
بايدن يزور عمال مصانع السيارات في ميشيجان وسط احتجاجات على حرب غزة
أخبار دولية
2024-02-02
بايدن يزور عمال مصانع السيارات في ميشيجان وسط احتجاجات على حرب غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:49
جعجع استقبل جونسون: اللبنانيون لا يطلبون من المجتمع الدولي سوى مساعدتهم لإعادة الحياة إلى المؤسسات وانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:49
جعجع استقبل جونسون: اللبنانيون لا يطلبون من المجتمع الدولي سوى مساعدتهم لإعادة الحياة إلى المؤسسات وانتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
0
اقتصاد
06:29
المدير العام لمصرف الإسكان يُطلع وزير المال على تطورات القرض العربي
اقتصاد
06:29
المدير العام لمصرف الإسكان يُطلع وزير المال على تطورات القرض العربي
0
أخبار لبنان
06:19
جلسة لمجلس الوزراء في السراي بعد غد الخميس
أخبار لبنان
06:19
جلسة لمجلس الوزراء في السراي بعد غد الخميس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
0
أخبار لبنان
02:37
اجتماع تشاوري بين"لجنة التنسيق اللبنانية الكندية" والجالية في تورونتو: لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بعدم الدخول في حرب
أخبار لبنان
02:37
اجتماع تشاوري بين"لجنة التنسيق اللبنانية الكندية" والجالية في تورونتو: لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بعدم الدخول في حرب
0
أخبار دولية
2023-08-08
حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر... وإسبانيا في حال تأهب!
أخبار دولية
2023-08-08
حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر... وإسبانيا في حال تأهب!
0
منوعات
2023-11-29
أراد أن يكرّم حبيبته بوشم على ذراعه... لن تصدقوا العلامة التي حفرها على جلده! (فيديو)
منوعات
2023-11-29
أراد أن يكرّم حبيبته بوشم على ذراعه... لن تصدقوا العلامة التي حفرها على جلده! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين السودان وإيران.. أكثر من المسيّرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين السودان وإيران.. أكثر من المسيّرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الميدان الجنوبي... السخونة على حالها وإستهداف جديد لحركة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الميدان الجنوبي... السخونة على حالها وإستهداف جديد لحركة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة الاسرى... المفاوضات ما زالت عند المربع الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة الاسرى... المفاوضات ما زالت عند المربع الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
جبهة الجنوب... هل تخمدها هدنة غزة المتوقعة أو ترفع من وتيرتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
جبهة الجنوب... هل تخمدها هدنة غزة المتوقعة أو ترفع من وتيرتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2024
0
أخبار دولية
12:47
غالانت: عمليتنا العسكرية في غزة ستتواصل من أجل تهيئة الظروف لإطلاق الرهائن
أخبار دولية
12:47
غالانت: عمليتنا العسكرية في غزة ستتواصل من أجل تهيئة الظروف لإطلاق الرهائن
0
أخبار دولية
09:06
وزير الخارجية الفرنسي يدعو من إسرائيل إلى "وقف عنف المستوطنين" في الضفة الغربية
أخبار دولية
09:06
وزير الخارجية الفرنسي يدعو من إسرائيل إلى "وقف عنف المستوطنين" في الضفة الغربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
2
فنّ
10:43
"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)
فنّ
10:43
"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)
3
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
4
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
5
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
منوعات
07:22
ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟
منوعات
07:22
ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟
7
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
8
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More