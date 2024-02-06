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ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري

ميقاتي إلتقى بري في عين التينة

اكتفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بالقول: "التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل أكثر من ضروري".