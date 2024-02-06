جلسة لمجلس الوزراء في السراي بعد غد الخميس

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس 8 الحالي في السراي، لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزّع سابقا.