العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع

عاد العسكريون المتقاعدون للتصعيد في الشارع، حيث اعاقوا الدخول الى المرفأ وكذلك مبنى الـ TVA في منطقة بشارة الخوري وذلك في إطار تحرّكهم لإقفال الإدارات العامّة، احتجاجاً على عدم اقرار الحكومة لحقوقهم عبر رفع رواتبهم.