جعجع استقبل جونسون: اللبنانيون لا يطلبون من المجتمع الدولي سوى مساعدتهم لإعادة الحياة إلى المؤسسات وانتخاب رئيس

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن بارقة الأمل الوحيدة تتمثل بفعل أن القضية الفلسطينية وضعت على سلم الأولويات، لافتا الى ان البحث جار في الوقت الراهن لمعالجتها مما سيؤدي حكما إلى حلحلة في الإقليم أجمع.



وقال جعجع في خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في معراب: "لدينا في لبنان دستورا قائما ومؤسساتٍ حقيقية وجل ما علينا القيام به إعادة تفعيل هذه المؤسسات ورفع سطوة التعطيل عنها لكي تتمكن من إنتاج الحلول الناجعة للأزمة التي افتعلها المعطلون، وباتوا معروفين من قبل الجميع، وبالتالي إن اللبنانيين لا يطلبون من المجتمع الدولي سوى مساعدتهم على وقف العرقلة لإعادة الحياة إلى المؤسسات وعلى رأسها المجلس النيابي ، إذ أن المدخل الرئيسي للحل يكمن في إعادة فتح أبواب المجلس امام جلسات إنتخاب رئاسية فعلية وحقيقية وليست صورية ، كما حصل حتى الان ، ودعوة نواب الأمة إلى ممارسة واجبهم الدستوري في جلسات إنتخاب بدورات متتالية".



وتمنى جعجع للسفيرة جونسون كل التوفيق في مهمتها الجديدة، شكر من خلالها الولايات المتحدة الأميركية إدارة ومؤسسات وشعبا على دعمها للبنان ومؤسساته ، آملا إستمرار هذا الدعم خصوصا للمؤسسات العسكرية التي تعمل كل ما بوسعها للحفاظ على الأمن والإستقرار في هذه المرحلة المضطربة والدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة.