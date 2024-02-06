بوحبيب سلم سفير بريطانيا مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة كاميرون الأخيرة لبيروت

استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.



كما استقبل بوحبيب سفيرة استونيا لدى لبنان انغريد آمر، وجرى عرض للمواضيع المشتركة التي تهم البلدين، خصوصا الحوكمة الإلكترونية التي تختص بها استونيا.