جنبلاط بحث ووفد المعهد الجمهوري الدولي (IRI) في المستجدات السياسية

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وفدًا من المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، في حضور النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وتم في خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.