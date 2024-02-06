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بري استقبل وزير الخارجية الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2024-02-06 | 07:52
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بري استقبل وزير الخارجية الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية ومستشار الرئيس بري محمود بري، حيث تناول البحث تطور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.
واكتفى الوزير الفرنسي، لدى مغادرته، بالقول: "لن أعلق الآن سوف أعلق لاحقا".
أخبار لبنان
نبيه بري
ستيفان سيجورنيه
لبنان
إسرائيل
غزة
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