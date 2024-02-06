فياض واصل لقاءاته في تونس والتقى وزير الفلاحة والموارد المائية

واصل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض لقاءاته في تونس، فاستقبله وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في مقر الوزارة مع وفد رسمي من الوزارة.وتم عرض للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي إلى وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، والأمر يتطلب ثلاثة أمور: الصمود والإستدامة والإندماجية نظرًا لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة.وأشار إلى أن "التوجه العام اليوم سيكون نحو تحلية مياه البحر وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها للري. هذا بالإضافة إلى وضع الفلاحين وضرورة تغيير الذهنية نحو ترشيد إستخدام المياه، والحاجة للعمل بشكل جماعي كتشكيل تجمعات للمزارعين لتأمين المساعدات من الدولة".وشكر فياض بدوره للوزير المضيف حسن الإستقبال والضيافة، مؤكدًا أن "لبنان يقف إلى جانب تونس في مرحلة الصمود والإستدامة"، متمنيًا أن "تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح".وأشار في موضوع وضع المياه في لبنان إلى أننا "نعاني أيضًا من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الإستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها إلى البحر، بسبب عدم إستكمال مشاريع السدود، كذلك فإن النزوح السوري يشكل بدوره عبئًا كبيرًا على بلدنا، ويتم تعزيز بقائهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف أو مساعدتهم على العودة إلى بلدهم، مع العلم أنهم أخوة لنا لكن المشكلة هي إقتصادية".ولفت فياض إلى أن "لبنان مفروض عليه حصار مالي، والتمويل نحصل عليه بالقطارة والطاقة التي لدينا تأتي من العراق الشقيق وهو ما يسمح بتشغيل المرافق الأساسية".وأكد أن "خطط الوزارة تتمحور حاليًا على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه".وفي الختام، أكد الوزيران "ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين".وأكد الوزير التونسي أن "الأخ والصديق يظهران في الأوقات الصعبة"، معربًا عن "إستعداد بلاده للتعاون في أي مجال عام"، مشيرًا إلى "إمكانيات تونس في مجالات البحث الزراعي والصيد البحري".كذلك، إجتمع فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos، في حضور المديرين العامين لمؤسسات المياه في الوزارة المهندس جان جبران وخالد عبيد والدكتور وسيم ضاهر والمهندسة منى فقيه والمستشار الدكتور خالد نخلة والمستشارة ريتا شاهين.وتم التباحث في إيجاد سبل التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ Green Climate Fund لمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية.