منصوري يشارك بالمؤتمر العالي المستوى لحكام المصارف الخليجية والعربية

بناءً على الدعوة الموجهة له من المملكة العربية السعودية، شارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري بالمؤتمر العالي المستوى لحكام المصارف الخليجية والعربية برعاية محافظ المصرف المركزي السعودي وبمشاركة كل محافظي المصارف المركزية لـ: الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، ومصر، والأردن ولبنان.



وجرى البحث في كيفية مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة، وطرح مسألة التكامل الإقتصادي لكل هذه الدول في المستقبل المنظور.



وتستمر زيارة منصوري لغاية الخميس القادم.