وزير خارجية فرنسا من السراي: انتخاب رئيس جديد مسألة أساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة

وزير خارجية فرنسا شدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية

أوضح وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه أن زيارته الى لبنان تندرج في اطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وابعاد الأخطار عنه.



وأكد الوزير الفرنسي أن انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة أساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة. كما شدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية.



كلام سيجورنيه جاء خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي.



وقد شارك في اللقاء سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين.



وعن الجانب اللبناني، حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.