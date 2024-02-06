وزير الخارجية الفرنسي زار العماد جوزاف عون وأكد أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش شكر السلطات الفرنسية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بحضور مديرة شؤون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وأكد الوزير الفرنسي أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة.



من جهة أخرى، شكر قائد الجيش السلطات الفرنسية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.