حمدان للـ LBCI: بعض النواب استقال من مهامه الوطنية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية

رأى النائب فراس حمدان أن بعض النواب استقال من مهامه الوطنية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تعطيله للدورة الثانية.



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أنه غير معني بأي تسوية تحصل على حساب اللبنانيين.



وأشار الى أنه عند تخطي النظام الداخلي واستمرار الممارسات نفسها منذ سنوات عبر ضرب الدستور وعمل المؤسسات، سيؤدي بطبيعة الحال الى اشكال. وقال: "من داخل اللجان، نحاول تعديل واقتراح ورفض المواد القانونية المطروحة لتصل الى الهيئة العامة والتصويت عليها، وعلى سبيل المثال: ملف الاملاك البحرية والبلديات والاشغال والاتصالات ومرفأ بيروت وغيرها...ونحاول توضيح الاسباب في كل ما يحصل وتوعية الرأي العام اللبناني ولكن هذا لا يكفي".



وعن كتلة التغيريين، أوضح أن "التنوع هو غنى لنا، شرط أن لا يضرب الثوابت التي على اساسها تم انتخابنا ونحن نقلنا المواجهة مع المنظومة من الشارع الى مجلس النواب"، وردّاً على سؤال، قال: "اطلاق كتلة "تحالف التغيير"، لزوم ما لا يلزم كون لا قيمة تنفيذية فعلية لاطلاق كتلة طالما التنسيق موجود، وبالتالي الموضوع شكلي".



وبالنسبة للموازنة، اعتبر أنها ستكون كارثية على المواطن من زياة ضرائب ورسوم من دون اي خدمة مقابلة.

