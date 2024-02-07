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المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
أخبار لبنان
2024-02-07 | 06:23
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المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
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المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.
وأيد الآباء ما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفض للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المهدد للأرواح والممتلكات. وشجبوا شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مساندتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. وعبروا عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفردة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها.
وأكد الآباس أن الفراغ المتمادي والمتفاقم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية. وإذ تابعوا تحرك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الإستحقاق الرئاسي، أملوا بخاتمة إيجابية وسريعة له تحد من معاناة لبنان واللبنانيين، مشيرين إلى أن هذا لا يعفي النواب من واجبهم الدستوري في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ورأوا أن إقرار الموازنة العامة بما تضمنته من شوائب وعيوب وتعريض في حقوق المواطنين وبالعدالة الإجتماعية لا يعفي المسؤولين من السهر على إتقاء الهدر في المال العام والحرص على تحصيل موارد الدولة وتسهيل شروط الإستثمار، وهذا يتطلب المحافظة على أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة وتفعيلها كي تقوم بدورها كاملًا.
وحذر الآباء من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل خال من أي ضمانات دولية واضحة وثابتة.
ولفتوا الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من إختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطل ولاغٍ.
ودعا الآباء، أمام الإنهيارات التي أصابت التربة والطرق والجسور في مناطق عدة من جراء الأمطار والسيول المتلاحقة، إلى إعلان حال طوارىء في الإدارات المختصة والبلديات والإتحادات البلدية من أجل معالجة ذلك، لاسيما على صعيد الطرقات المرورية الدولية.
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