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شقير بحث مع فرونتسكا في آخر المستجدات... وتشديد على الإسراع في إنتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-02-07 | 07:43
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شقير بحث مع فرونتسكا في آخر المستجدات... وتشديد على الإسراع في إنتخاب رئيس
إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في آخر المستجدات في لبنان، وبشكل خاص إنتخاب رئيس الجمهورية وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية ومعالجة أزمة النزوح السوري في لبنان.
وبعد نقاش مطول، عبر الطرفان عن "أسفهما الشديد لمرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر على الشغور في سدة الرئاسة الأولى في لبنان"، وأكدا "ضرورة الإسراع في إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما تنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي وإجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما شدد الطرفان، وأمام الإنهيار الإجتماعي الحاصل في لبنان، على "ضرورة تنفيذ برامج دعم إجتماعي واسعة حماية للمجتمع اللبناني".
وتطرقا إلى ملف النازحين السوريين، حيث عرض شقير لفرونتسكا المخاطر الكبيرة التي تخلفها أزمة النزوح السوري على مختلف المستويات على لبنان واللبنانيين، ونبه إلى أن" لبنان والمجتمع اللبناني لم يعد بمقدورهما تحمل المزيد، وأن هذه الأزمة باتت تشكل أزمة وجودية بالنسبة للبنان".
وقد أكد الطرفان في هذا الصدد "ضرورة حصول تعاون دولي واسع لإيجاد حلول جدية وناجزة لأزمة النزوح بما يؤمن عودة آمنة وكريمة لهم إلى بلادهم".
أخبار لبنان
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